Расчеты ПВО ликвидировали три дрона ВСУ за день в Калужской области

В Калужской области ПВО сбила три украинских беспилотника за день Расчеты ПВО ликвидировали три дрона ВСУ за день в Калужской области

Москва25 июл Вести.В Калужской области расчеты противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотника над тремя муниципальными округами в течение дня. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

В течение дня силами ПВО уничтожены 3 БПЛА над территориями Малоярославецкого, Перемышльского и Ферзиковского муниципальных округов написал Владислав Шапша

Отмечается, что на местах работают сотрудники оперативных служб.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.