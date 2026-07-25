Москва25 июлВести.В Калужской области расчеты противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотника над тремя муниципальными округами в течение дня. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
В течение дня силами ПВО уничтожены 3 БПЛА над территориями Малоярославецкого, Перемышльского и Ферзиковского муниципальных округовнаписал Владислав Шапша
Отмечается, что на местах работают сотрудники оперативных служб.
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.