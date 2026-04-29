В Перми после атаки беспилотника прошел "черный" дождь

Удар БПЛА по промышленному объекту спровоцировал "черный" дождь в Перми В Перми после атаки беспилотника прошел "черный" дождь

Москва29 апр Вести.После удара беспилотника по промышленному объекту в Пермском муниципальном округе на нем начался пожар. В небо поднялся столб дыма, а в Перми прошел "черный" дождь, сообщает издание 59.RU.

В городе прошел "черный" дождь – одежда и машины людей покрылись темными пятнами. Вероятно, в дождь попала гарь от пожара на предприятии говорится в публикации издания в Telegram-канале

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха, исследовали их и доложили, что превышения загрязняющих веществ не зафиксировано.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин успокоил: угрозы для людей и окружающей среды нет.

Он провел заседание оперативного штаба с участием членов краевого правительства, глав силовых структур и представителей антитеррористической комиссии. Махонин отметил, что все службы на месте пожара сработали оперативно и слаженно. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

В результате атаки беспилотника никто из работников предприятия не пострадал – всех быстро эвакуировали.