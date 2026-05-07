В Перми в результате атаки дрона поврежден многоквартирный дом

Махонин: беспилотник нанес повреждения многоквартирному дому в Перми В Перми в результате атаки дрона поврежден многоквартирный дом

Москва7 мая Вести.В Перми при атаке БПЛА получил повреждения многоквартирный дом. Подробности сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в MAX.

Жертв нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Жильцы пострадавшего дома эвакуированы. С ними работают психологи говорится в сообщении

В Пермском муниципальном округе при повреждении административного здания пострадал мужчина, ему оказывается медицинская помощь.

По поручению главы региона, последствия атак в поврежденных зданиях будут оперативно устранены.

Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что дрон совершил прилет на одно из промышленных предприятий Пермского края. Режим "Беспилотная опасность" в крае сохраняется.