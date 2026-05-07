Поврежденный в Перми при атаке БПЛА дом проверяют на наличие взрывчатых веществ

Атакованную в Перми многоэтажку обследуют на предмет взрывчатки Поврежденный в Перми при атаке БПЛА дом проверяют на наличие взрывчатых веществ

Москва7 мая Вести.Жильцы поврежденной в Перми многоэтажки эвакуированы, здание обследуют специалисты, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем канале в MAX.

Для людей развернут пункт временного размещения в ДК Калинино.

Идет сейчас вся необходимая работа по устранению последствий … сейчас очень важно побыстрее провести все необходимые спасательные действия, посмотреть наличие взрывчатых веществ, чтобы допустить людей к жилью отметил глава региона

Местным властям поручено оценить ущерб, чтобы максимально быстро приступить к восстановительным работам.

Ранее сообщалось, что Пермский край подвергся массированной атаке беспилотников. Под ударом оказалось одно из промышленных предприятий. В Перми повреждения получил многоквартирный дом и стоящий рядом корпус нейрохирургии.