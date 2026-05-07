Москва7 маяВести.Жильцы поврежденной в Перми многоэтажки эвакуированы, здание обследуют специалисты, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем канале в MAX.
Для людей развернут пункт временного размещения в ДК Калинино.
Идет сейчас вся необходимая работа по устранению последствий … сейчас очень важно побыстрее провести все необходимые спасательные действия, посмотреть наличие взрывчатых веществ, чтобы допустить людей к жильюотметил глава региона
Местным властям поручено оценить ущерб, чтобы максимально быстро приступить к восстановительным работам.
Ранее сообщалось, что Пермский край подвергся массированной атаке беспилотников. Под ударом оказалось одно из промышленных предприятий. В Перми повреждения получил многоквартирный дом и стоящий рядом корпус нейрохирургии.