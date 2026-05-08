При атаке БПЛА на Пермский край поврежден корпус нейрохирургии

Корпус больницы пострадал при атаке ВСУ на Пермский край При атаке БПЛА на Пермский край поврежден корпус нейрохирургии

Москва8 мая Вести.Днем 7 мая в Пермском крае была отражена атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Есть разрушения, рассказал в MAX губернатор региона Дмитрий Махонин.

Пострадал рядом стоящий корпус нейрохирургии... Хочу отметить работу врачей. Во время инцидента были две операции. Они все завершены, удачно завершены, все работает в штатном режиме сообщил Махонин

Продолжается работа по устранению последствий. Все жители пострадавшего дома эвакуированы. ПВР развернут в ДК Калинино.

Все последствия атаки будут устранены, подчеркнул Махонин.