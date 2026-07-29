ВСУ атаковали промпредприятие в Пермском крае Украинские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Пермском крае

Москва29 июл Вести.Вооруженные силы Украины с применением беспилотников атаковали промышленное предприятие в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников. Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами написал глава региона в мессенджере МАХ

Предварительно, обошлось без пострадавших, угрозы для граждан нет. На месте работают представители оперативных и экстренных служб.