Москва29 июлВести.Вооруженные силы Украины с применением беспилотников атаковали промышленное предприятие в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников. Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группаминаписал глава региона в мессенджере МАХ
Предварительно, обошлось без пострадавших, угрозы для граждан нет. На месте работают представители оперативных и экстренных служб.