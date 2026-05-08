Махонин сообщил об атаке ВСУ на промышленные площадки Пермского края Промышленные площадки Пермского края атаковали БПЛА ВСУ

Москва8 мая Вести.Украинские беспилотники совершили прилет на промышленные площадки Пермского края. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет говорится в сообщении

Режим "Беспилотная опасность" продолжает действовать на территории края, напомнил Махонин. Работает оперативный штаб.

Губернатор напомнил о необходимости направляться в укрытие при включении систем оповещения.

7 мая при атаке БПЛА на Пермский край повреждения получили жилой многоквартирный дом, корпус больницы, административной здание.