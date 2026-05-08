Москва8 маяВести.Украинские беспилотники совершили прилет на промышленные площадки Пермского края. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников. По предварительной информации, жертв и пострадавших нетговорится в сообщении
Режим "Беспилотная опасность" продолжает действовать на территории края, напомнил Махонин. Работает оперативный штаб.
Губернатор напомнил о необходимости направляться в укрытие при включении систем оповещения.
7 мая при атаке БПЛА на Пермский край повреждения получили жилой многоквартирный дом, корпус больницы, административной здание.