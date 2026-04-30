Промплощадку в Пермском крае атаковал БПЛА, пострадавших нет

Махонин сообщил об атаке БПЛА на промплощадку в Пермском крае Промплощадку в Пермском крае атаковал БПЛА, пострадавших нет

Москва30 апр Вести.На одну из промышленных площадок Пермского края сегодня, 30 апреля, была совершена атака украинского БПЛА, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

По его сведениям, пострадавших и значимых разрушений нет, сотрудники находятся в защитных сооружениях.

Сегодня на одну из промышленных площадок Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника говорится в публикации Махонина в мессенджере MAX

Глава региона заверил, что жизни и здоровью жителей ничего не угрожает, угрозы химической опасности нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, проинформировал губернатор.

Он также напомнил, что в Пермском крае сохраняются режимы "Беспилотная опасность" и "Ковер".