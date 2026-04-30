Москва30 апрВести.На одну из промышленных площадок Пермского края сегодня, 30 апреля, была совершена атака украинского БПЛА, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
По его сведениям, пострадавших и значимых разрушений нет, сотрудники находятся в защитных сооружениях.
Сегодня на одну из промышленных площадок Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотникаговорится в публикации Махонина в мессенджере MAX
Глава региона заверил, что жизни и здоровью жителей ничего не угрожает, угрозы химической опасности нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, проинформировал губернатор.
Он также напомнил, что в Пермском крае сохраняются режимы "Беспилотная опасность" и "Ковер".