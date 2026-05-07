Махонин сообщил об атаке БПЛА на предприятие Пермского края Беспилотник атаковал промышленное предприятие в Пермском крае

Москва7 мая Вести.Вражеский беспилотник 7 мая совершил прилет на одно из промышленных предприятий Пермского края. Об этом в MAX сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет сообщил Махонин

Еще несколько дронов были уничтожены. Экстренные службы работают на месте падения обломков.

Режим "Беспилотная опасность" в крае сохраняется. Продолжает работать оперативный штаб. В случае включения сигнала тревоги необходимо направиться в укрытие, напомнил Махонин.