Москва7 маяВести.Вражеский беспилотник 7 мая совершил прилет на одно из промышленных предприятий Пермского края. Об этом в MAX сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нетсообщил Махонин
Еще несколько дронов были уничтожены. Экстренные службы работают на месте падения обломков.
Режим "Беспилотная опасность" в крае сохраняется. Продолжает работать оперативный штаб. В случае включения сигнала тревоги необходимо направиться в укрытие, напомнил Махонин.