Возгорания на промпредприятии в Прикамье после атаки дронов устранены

Дмитрий Махонин: в Прикамье промпредприятие, атакованное БПЛА, работает штатно Возгорания на промпредприятии в Прикамье после атаки дронов устранены

Москва7 мая Вести.Промышленное предприятие в Пермском крае, подвергшееся атаке беспилотника в четверг, продолжает работать в обычном режиме. Все возгорания устранены, ущерб от инцидента незначителен, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в видеообращении в Telegram-канале регионального правительства.

Ущерб предприятию незначителен, все возгорания устранены, предприятие продолжает работать в штатном режиме заявил глава региона, добавив, что никаких рисков для функционирования производственных мощностей нет.

Махонин также прокомментировал ситуацию с возгоранием на другой промплощадке в Пермском муниципальном округе, которое произошло 29 апреля после атаки дрона.

"На промышленной площадке последствия локализованы", — сообщил он.

Между тем о полной ликвидации последствий этой атаки власти пока не объявляли.

В четверг одно из промышленных предприятий края было атаковано БПЛА, еще несколько беспилотников удалось сбить. В результате инцидента пострадали многоквартирный жилой дом в Перми и административное здание в Пермском округе, во втором случае ранения получил мужчина. Также поврежден корпус больницы, расположенной рядом с жилым домом.