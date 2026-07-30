В небе над Пермским краем сбито 53 БПЛА

За сутки в Пермском крае было сбито 53 беспилотника В небе над Пермским краем сбито 53 БПЛА

Москва30 июл Вести.В Пермском крае за минувшие сутки было уничтожено 53 беспилотника. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Пермский край подвергся самой массированной атаке вражеских БПЛА. Силами ПВО и мобильными огневыми группами вчера было сбито 23 беспилотника, сегодня — 30 говорится в сообщении

Из-за атаки дронов незначительно повреждены два нежилых строения. Оперативные службы уже приступили к устранению последствий. Обломки одного из сбитых БПЛА упали на границу придомового участка в Очерском округе. Пострадавших нет.