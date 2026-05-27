Москва27 маяВести.Силы противовоздушной обороны РФ сбили над территорией Курской области в период с 9.00 26 мая до 9.00 27 мая 51 украинский беспилотник различного типа. Такие данные привел в мессенджере MAX губернатор Александр Хинштейн.
Также противник 82 раза применил артиллерию по отселенным районам и семь раз атаковал регион с помощью взрывных устройств.
Погибшие и пострадавшие отсутствуют.
В результате атак в селе Крупец Рыльского района произошло возгорание крыши неработающей школы. Дважды атаковано здание, в котором расположены библиотека и магазин. Огнем повреждена крыша, фасад и остеклениеотмечается в сообщении
Также повреждения получили два нежилых дома. Еще один дом при атаке полностью сгорел.
В селе Щекино посекло машину, а в городе Рыльске была атакована неработающая заправка, пострадали фасад и остекление.