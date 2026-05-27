За сутки над Курской областью был сбит 51 дрон ВСУ Над Курской областью силы ПВО сбили 51 БПЛА

Москва27 мая Вести.Силы противовоздушной обороны РФ сбили над территорией Курской области в период с 9.00 26 мая до 9.00 27 мая 51 украинский беспилотник различного типа. Такие данные привел в мессенджере MAX губернатор Александр Хинштейн.

Также противник 82 раза применил артиллерию по отселенным районам и семь раз атаковал регион с помощью взрывных устройств.

Погибшие и пострадавшие отсутствуют.

В результате атак в селе Крупец Рыльского района произошло возгорание крыши неработающей школы. Дважды атаковано здание, в котором расположены библиотека и магазин. Огнем повреждена крыша, фасад и остекление отмечается в сообщении

Также повреждения получили два нежилых дома. Еще один дом при атаке полностью сгорел.

В селе Щекино посекло машину, а в городе Рыльске была атакована неработающая заправка, пострадали фасад и остекление.