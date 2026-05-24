Хинштейн: за сутки в Курской области сбили 85 вражеских БПЛА различного типа

За сутки в Курской области уничтожили 85 украинских беспилотников Хинштейн: за сутки в Курской области сбили 85 вражеских БПЛА различного типа

Москва24 мая Вести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов, также 98 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 23 мая до 09.00 мск 24 мая.

Сбито 85 вражеских беспилотников различного типа. 98 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 5 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

В результате атак вблизи села Шептуховка на взрывном устройстве подорвался 69-летний мужчина — его госпитализировали.

В деревне Рыжевка из-за атаки дрона в частном доме выбиты окна, повреждена кровля. В деревне Воронок повреждена крыша производственного помещения агрофирмы.