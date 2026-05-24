Москва24 маяВести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов, также 98 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 23 мая до 09.00 мск 24 мая.
Сбито 85 вражеских беспилотников различного типа. 98 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 5 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ
В результате атак вблизи села Шептуховка на взрывном устройстве подорвался 69-летний мужчина — его госпитализировали.
В деревне Рыжевка из-за атаки дрона в частном доме выбиты окна, повреждена кровля. В деревне Воронок повреждена крыша производственного помещения агрофирмы.