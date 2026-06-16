Москва16 июнВести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 108 украинских беспилотных летательных аппаратов, также 100 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 15 июня до 09.00 мск 16 июня.
Сбито 108 вражеских беспилотников различного типа. 100 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 11 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ
В результате киевской агрессии пострадали 3 мирных жителя. Также в селе Нижний Мордок повреждена солнечная панель домовладения, в поселке им. Куйбышево — кровля частного дома, в Рыльске — легковушка, в селе Калиновка — окна, фасад дома и забор, сгорело авто; в селе Черемошки было нарушено электроснабжение в 8 населенных пунктах.