Хинштейн: за сутки в Курской области сбили 108 вражеских БПЛА различного типа

За сутки в Курской области уничтожили 108 украинских беспилотников Хинштейн: за сутки в Курской области сбили 108 вражеских БПЛА различного типа

Москва19 мая Вести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 108 украинских беспилотных летательных аппаратов, также 171 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 18 мая до 09.00 мск 19 мая.

Сбито 108 вражеских беспилотников различного типа. 171 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX

В результате террористических атак в селе Марково одна женщина погибла, еще 2 человека пострадали. В деревне Гирьи повреждена стена складского помещения комбикормового завода; в селе Малое — трактор. В деревне Новая Кривцовка полностью сгорел частный дом.