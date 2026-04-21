За прошедшие сутки в Курской области сбиты 32 вражеских БПЛА различного типа

За прошедшие сутки в Курской области уничтожили 32 украинских БПЛА За прошедшие сутки в Курской области сбиты 32 вражеских БПЛА различного типа

Москва21 апр Вести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата, также 4 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 20 апреля до 07.00 мск 21 апреля.

Сбито 32 вражеских беспилотника различного типа. 4 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX

В результате удара украинского беспилотника по территории агрофирмы в селе Калиновка один человек погиб, еще трое пострадали.

В Рыльском районе поврежден объект энергетики, в Рыльске — остекление многоквартирного дома, в слободе Белой — окна, двери и фасад магазина.