Москва22 апрВести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, также 33 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 21 апреля до 07.00 мск 22 апреля.
Сбито 16 вражеских беспилотников различного типа. 33 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 6 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX
В результате вражеской агрессии около Рыльска обломки дрона повредили хозпостройку и остекление квартиры.
В Курске после падения БПЛА во дворе многоквартирного дома повреждена крыша строения. Более подробная информация уточняется.