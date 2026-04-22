За прошедшие сутки в Курской области сбиты 16 вражеских БПЛА различного типа

Москва22 апр Вести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, также 33 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 21 апреля до 07.00 мск 22 апреля.

Сбито 16 вражеских беспилотников различного типа. 33 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 6 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX

В результате вражеской агрессии около Рыльска обломки дрона повредили хозпостройку и остекление квартиры.

В Курске после падения БПЛА во дворе многоквартирного дома повреждена крыша строения. Более подробная информация уточняется.