Москва22 апрВести.Украинские боевики атаковали Курск с применением БПЛА, один из которых упал во дворе многоквартирного дома на территории центрального округа. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Противник совершил атаку ночью 22 апреля.
По предварительной информации, вражеский беспилотник упал во дворе многоквартирного дома... Обломки повредили крышу МКД. К счастью, беспилотник не сдетонировалнаписал Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX
Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место и оцепили его.
Было эвакуировано 36 жильцов, из них 9 детей. В ПВР находятся 5 взрослых и 2 детей, остальные — у родственников.
По словам губернатора, уже в ближайшее время люди смогут вернуться домой.
По данным Министерства обороны РФ, всего ночью 22 апреля над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.