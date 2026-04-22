Ночью над территорией России сбили 155 украинских беспилотников

Москва22 апр Вести.Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над регионами России. Об этом сообщили в российском Минобороны.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты над территориями Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, а также Крыма.

Кроме того, добавили в Минобороны, БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что в Сызрани в результате атаки украинских дронов произошло обрушение подъезда жилого дома. По данным МЧС России, под завалами могут находиться люди.