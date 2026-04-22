МЧС: под завалами обрушившегося подъезда дома в Сызрани могут оставаться люди

Москва22 апр Вести.Под завалами обрушившегося подъезда дома в Сызрани могут оставаться люди. Об этом сообщает МЧС России.

В Сызрани из-под завалов спасены 4 человека, в том числе ребенок. Предварительно, под завалом могут находиться еще двое человек, включая ребенка говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

В МЧС уточнили, что жильцы уцелевших подъездов дома эвакуированы, разбираются завалы, ведутся поисково-спасательные работы. Развернут пункт временного размещения.

Ранее сообщалось, что подъезд обрушился в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте ЧП работает 9 бригад скорой помощи, 3 бригады центра медицины катастроф. Спасенным оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.