Более 300 спасателей работают на месте обрушения подъезда дома в Сызрани

На месте обрушения подъезда в Сызрани работают более 300 спасателей Более 300 спасателей работают на месте обрушения подъезда дома в Сызрани

Москва22 апр Вести.В Сызрани на месте частичного обрушения подъезда многоквартирного жилого дома работают более 300 спасателей и 80 единиц техники. Об этом сообщили в МЧС России.

Отмечается, что дополнительно прибудут 55 специалистов Волжского спасательного центра МЧС и аэромобильная группировка регионального ГУ МЧС.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате беспилотной атаки частично обрушился подъезд жилого дома на Астраханской улице в Сызрани. Из-под завалов были спасены четыре человека, в том числе ребенок.

По информации прокуратуры, в результате произошедшего есть пострадавшие.