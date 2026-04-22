Москва22 апрВести.В Сызрани на месте частичного обрушения подъезда многоквартирного жилого дома работают более 300 спасателей и 80 единиц техники. Об этом сообщили в МЧС России.
Отмечается, что дополнительно прибудут 55 специалистов Волжского спасательного центра МЧС и аэромобильная группировка регионального ГУ МЧС.
Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате беспилотной атаки частично обрушился подъезд жилого дома на Астраханской улице в Сызрани. Из-под завалов были спасены четыре человека, в том числе ребенок.
По информации прокуратуры, в результате произошедшего есть пострадавшие.