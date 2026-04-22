Глава МЧС Куренков держит на личном контроле ход спасательных работ в Сызрани

Москва22 апр Вести.Глава МЧС Александр Куренков держит на личном контроле ход поисково-спасательных работ на месте частичного обрушения подъезда жилого дома в Сызрани в результате беспилотной атаки, говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на месте работают более 300 специалистов и 80 единиц техники.

К месту происшествия направлены дополнительные пожарно-спасательные подразделения МЧС России, в том числе специалисты Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области сказано в сообщении

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате беспилотной атаки частично обрушился подъезд жилого дома на Астраханской улице в Сызрани. Из-под завалов были спасены четыре человека, в том числе ребенок.

По информации прокуратуры, есть пострадавшие.