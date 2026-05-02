Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 215 дронов ВСУ над регионами России

Средства ПВО сбили за ночь 215 украинских беспилотников над регионами России Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 215 дронов ВСУ над регионами России

Москва2 мая Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 2 мая уничтожили 215 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что вражеские дроны были ликвидированы в период с 20.00 мск 1 мая до 08.00 мск 2 мая.

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

Также дроны были перехвачены над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В предыдущую ночь средства противовоздушной обороны обнаружили и сбили 141 беспилотник над российскими регионами.