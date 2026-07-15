Москва15 июлВести.Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации в течение дня уничтожили в небе над регионами РФ 155 беспилотных летательных аппаратов киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотники самолетного типа были перехвачены в период с 8.00 по 21.00 по московскому времени.
Дежурные средства ПВО уничтожили украинские дроны над акваторией Азовского моря, а также в небе Краснодарского края и Республики Крым. Кроме того, беспилотники были сбиты на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областей.
Ранее сообщалось, что в Курской области украинский дрон ударил по административному зданию, в результате чего погибла женщина.