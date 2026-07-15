Российская ПВО сбила 155 украинских дронов в течение дня над регионами России

В течение дня над регионами РФ сбито 155 украинских беспилотников Российская ПВО сбила 155 украинских дронов в течение дня над регионами России

Москва15 июл Вести.Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации в течение дня уничтожили в небе над регионами РФ 155 беспилотных летательных аппаратов киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники самолетного типа были перехвачены в период с 8.00 по 21.00 по московскому времени.

Дежурные средства ПВО уничтожили украинские дроны над акваторией Азовского моря, а также в небе Краснодарского края и Республики Крым. Кроме того, беспилотники были сбиты на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областей.

Ранее сообщалось, что в Курской области украинский дрон ударил по административному зданию, в результате чего погибла женщина.