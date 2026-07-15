Женщина погибла при ударе украинского дрона по зданию в курском приграничье

В Курской области БПЛА ударил по административному зданию, погибла женщина Женщина погибла при ударе украинского дрона по зданию в курском приграничье

Москва15 июл Вести.В Курской области в результате атаки украинского дрона погибла женщина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Вражеский беспилотник ударил по административному зданию в поселке Хомутовка днем 15 июля, в среду.

К огромной скорби, в результате атаки погибла 36-летняя женщина. Она получила серьезные ранения, родные доставили ее в Дмитриевскую ЦРБ, но, к сожалению, реанимационные мероприятия не помогли написал глава региона в мессенджере МАХ

Он принес соболезнования родным и близким погибшей и отметил, что власти окажут им всю необходимую помощь и поддержку.