В Курской области скончалась раненная при атаке дрона женщина

Москва21 мая Вести.Жительница Глушковского района Курской области, раненная при атаке украинского дрона 18 мая скончалась в больнице, написал губернатор Александр Хинштейн в своих соцсетях.

Ранее глава региона сообщал, что у 57-летней женщины было диагностировано проникающее ранение груди и живота. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

К сожалению, в результате атаки вражеского дрона в Глушковском районе, которая произошла 18 мая, в больнице скончалась мирная жительница сказано в сообщении

По его данным, за прошедшие сутки средства ПВО сбили 76 беспилотников различного типа. Также ВСУ применили артиллерию по отселенным районам.

В результате атак в поселке Селекционный Льговского района поврежден фасад здания котельной, фасад амбара, в здании администрации было посечено остекление. Также выбиты окна в многоквартирном доме, произошло частичное возгорание кровли ангара.