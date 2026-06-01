В Курской области умер мужчина, пострадавший при ударе дрона ВСУ по трактору

Москва1 июн Вести.В Курской области в больнице умер мужчина, получивший ранения в результате удара украинского беспилотника по трактору. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Вражеский дрон атаковал технику в селе Макеево 28 мая, в четверг. Врачи несколько дней борись за жизнь раненого, однако травмы оказались слишком серьезными.

К сожалению, в больнице скончался механизатор трактора, который пострадал из-за атаки вражеского БПЛА в Рыльском районе. Александру Ивановичу было 56 лет написал глава региона в мессенджере MAX

Он принес соболезнования родным и близким погибшего.