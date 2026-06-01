Москва1 июнВести.В Курской области в результате удара украинского боевого дрона по гражданскому автомобилю погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.
Сегодня в селе Щекино Рыльского района вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль. К огромной скорби, погиб мирный житель. Геннадию Васильевичу было 53 годауточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Ранее сообщалось, что 1 июня в Курской области получили ранения несколько мирных жителей. В частности, один из дронов атаковал пенсионера на велосипеде. Мотоциклист получил ранения при детонации украинского БПЛА перед транспортным средством. Также враг атаковал автомобиль возле магазина в селе Пушкарное — ранены 3 сотрудников. Еще один мирный житель получил тяжелое ранение, наступив на взрывное устройство во двое дома в деревне Новая Николаевка.