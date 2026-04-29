Москва29 апрВести.Утром 29 апреля в Курской области в результате атаки ВСУ погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, вражеский дрон атаковал движущийся автомобиль на дороге у села Боброво Рыльского района.
К глубокой скорби, на месте погиб водительнаписал глава региона в мессенджере MAX
Погибшему было 59 лет. Хинштейн выразил соболезнования его родным и близким.
Он также призвал жителей Курской области соблюдать все меры безопасности, поскольку атаки ВСУ не прекращаются.