Москва18 июнВести.За минувшие сутки в Курской области из-за атак БПЛА ВСУ в Обояни погиб 63-летний мужчина, и ранены двое жителей. В области сбито более ста дронов. Об этом написал в своем МАХ-канале губернатор региона Александр Хинштейн.
Всего в период с 09:00 17 июня до 09:00 18 июня сбито 105 вражеских беспилотников различного типа. 100 раз враг применил артиллерию по отселенным районамговорится в сообщении губернатора
За сутки беспилотники девять раз атаковали территорию области с помощью взрывных устройств.
Также есть повреждения имущества. В поселке Колячек Хомутовского района повреждены фасад и электропроводка в одном домовладении, а из-за повреждения электрического кабеля без света остались 16 домов.
В поселке Коренево Кореневского района сгорели дом и хозяйственная постройка.
В селе Песчаное Беловского района повреждены окна в частном доме и гараже, а также автомобиль.
В селе Мокрушино и слободе Белой повреждено по одному автомобилю.
В деревне 1‑е Яньково Рыльского района тоже поврежден автомобиль.