В Курской области после атаки 105 беспилотников один человек погиб и двое ранены

За сутки в Курской области из-за атак БПЛА ВСУ погиб один человек, ранено двое В Курской области после атаки 105 беспилотников один человек погиб и двое ранены

Москва18 июн Вести.За минувшие сутки в Курской области из-за атак БПЛА ВСУ в Обояни погиб 63-летний мужчина, и ранены двое жителей. В области сбито более ста дронов. Об этом написал в своем МАХ-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

Всего в период с 09:00 17 июня до 09:00 18 июня сбито 105 вражеских беспилотников различного типа. 100 раз враг применил артиллерию по отселенным районам говорится в сообщении губернатора

За сутки беспилотники девять раз атаковали территорию области с помощью взрывных устройств.

Также есть повреждения имущества. В поселке Колячек Хомутовского района повреждены фасад и электропроводка в одном домовладении, а из-за повреждения электрического кабеля без света остались 16 домов.

В поселке Коренево Кореневского района сгорели дом и хозяйственная постройка.

В селе Песчаное Беловского района повреждены окна в частном доме и гараже, а также автомобиль.

В селе Мокрушино и слободе Белой повреждено по одному автомобилю.

В деревне 1‑е Яньково Рыльского района тоже поврежден автомобиль.