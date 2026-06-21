За сутки в Курской области уничтожен 91 беспилотник

В Курской области сбит 91 БПЛА за сутки За сутки в Курской области уничтожен 91 беспилотник

Москва21 июн Вести.За минувшие сутки на территории Курской области сбит 91 беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Всего в период с 09:00 20 июня до 09:00 21 июня сбит 91 вражеский беспилотник различного типа. 121 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 15 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств уточняется в сообщении

В некоторых районах после атак дронов есть повреждения.

В селе Щекино Рыльского района повреждены остекление, кровля и забор дома. В селе Малое Солдатское Беловского района повреждена крыша гаража. В селе Илек — автомобиль и кровля школы. В селе Калиновка Хомутовского района повреждена крыша гаража. В городе Льгове осколками поврежден тепловоз.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.