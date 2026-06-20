Над Курской областью за сутки сбито 97 дронов В Курской области уничтожено 97 БПЛА

Москва20 июн Вести.В Курской области за минувшие сутки уничтожено 97 беспилотников ВСУ. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Всего в период с 09:00 19 июня до 09:00 20 июня сбито 97 вражеских беспилотников различного типа. 71 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 15 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств говорится в сообщении

В области зафиксированы различные повреждения, но обошлось без пострадавших и погибших.

Так, в деревне Сухая Рыльского района после атаки дрона повреждена кровля частного дома. В селе Никольниково поврежден автомобиль. В деревне Воронок сгорела крыша недействующей школы.

В деревне Карасевка Льговского района выгорела крыша дома. В селе Нижние Деревеньки поврежден автомобиль.

Атаками беспилотников в селе Илек Беловского района повреждены окна и фасад дома, а также автомобиль. В селе Вишнево — кровля дома. В селе Малое Солдатское сгорел автомобиль. В поселке Свердловский повреждены трактор и две хозяйственные постройки.

В селе Сальное Хомутовского района повреждена не работающая АЗС. В селе Калиновка — стена административного здания.