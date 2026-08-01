За сутки в Курской области ликвидированы 130 вражеских БПЛА, ранены трое жителей

Хинштейн сообщил о последствиях атак ВСУ на Курскую область за минувшие сутки За сутки в Курской области ликвидированы 130 вражеских БПЛА, ранены трое жителей

Москва1 авг Вести.В небе над Курской областью за минувшие сутки уничтожено 130 дронов ВСУ, сообщил глава региона Александр Хинштейн в MAX. Данные приведены за период с 09.00 31 июля до 09.00 1 августа.

93 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств говорится в сообщении

Три мирных жителя пострадали. В селе Ольховка Хомутовского района ранение получил 55-летний мужчина, в селе Вишнево Беловского района пострадал 39-летний житель.

Ночью в областную больницу обратился раненый накануне в селе Козыревка Большесолдатского района. У 45-летнего мужчины минно-взрывная травма, осколочное ранение головы, груди, живота, конечностей. Он госпитализирован уточнил Хинштейн

При атаке ВСУ в деревне Сухая Рыльского района повредило крышу домовладения. Уничтожен ФАП в деревне Свобода. В селе Ольховка Хомутовского района повреждения получил автомобиль.

В городе Рыльске, слободе Белой Беловского района, а также поселке Коренево Кореневского района повреждены ограждение магазина, остекление в 5 квартирах, фасад дома и хозяйственные постройки, остекление и фасад недействующей школы, уничтожен гараж.