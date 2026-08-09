Хинштейн сообщил о 155 БПЛА, сбитых над Курской областью за сутки

Больше 150 дронов уничтожено за сутки в Курской области Хинштейн сообщил о 155 БПЛА, сбитых над Курской областью за сутки

Москва9 авг Вести.За прошедшие сутки над Курской областью было сбито 155 украинских БПЛА различного типа, сообщил губернатор Александр Хинштейн в MAX. Погибших и пострадавших, по его словам, нет.

Всего в период с 9.00 8 августа до 9.00 9 августа сбито 155 вражеских беспилотников различного типа говорится в публикации

Глава региона также сообщил, что ВСУ 140 раз применили артиллерию по отселенным районам и 6 раз БПЛА противника атаковали Курскую область с помощью взрывных устройств.

В результате этих атак в поселке Колячек были повреждены фасад и крыша дома, а в селе Большое Солдатское – крыша зернохранилища, написал Александр Хинштейн.