Москва4 маяВести.На территории Курской области за прошедшие сутки были уничтожено 129 беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Таковы данные из его сводки за прошедшие 24 часа.
С 9.00 3 мая до 9.00 4 мая сбито 129 вражеских беспилотников различного типанаписал глава области в MAX
Также он отметил, что 91 раз ВСУ применяли артиллерию по отселенным районам. Еще 12 раз БПЛА наносили удары по Курской области с помощью взрывных устройств.
Повреждения нанесены емкости для хранения зерна, фасаду и остеклению домовладения, автомобилю и комбайну.
Погибших и пострадавших нет.