Хинштейн: в Курской области за сутки сбито 129 вражеских беспилотников

В Курской области за сутки уничтожено около 130 БПЛА Хинштейн: в Курской области за сутки сбито 129 вражеских беспилотников

Москва4 мая Вести.На территории Курской области за прошедшие сутки были уничтожено 129 беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Таковы данные из его сводки за прошедшие 24 часа.

С 9.00 3 мая до 9.00 4 мая сбито 129 вражеских беспилотников различного типа написал глава области в MAX

Также он отметил, что 91 раз ВСУ применяли артиллерию по отселенным районам. Еще 12 раз БПЛА наносили удары по Курской области с помощью взрывных устройств.

Повреждения нанесены емкости для хранения зерна, фасаду и остеклению домовладения, автомобилю и комбайну.

Погибших и пострадавших нет.