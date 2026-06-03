Хинштейн: в Курской области сбито 164 вражеских беспилотника за сутки

В Курской области за сутки сбито 164 украинских БПЛА Хинштейн: в Курской области сбито 164 вражеских беспилотника за сутки

Москва3 июн Вести.На территории Курской области за минувшие стуки было уничтожено 164 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Утром среды он опубликовал новую суточную сводку.

Всего в период с 09.00 2 июня по 09.00 3 июня сбито 164 вражеских беспилотника различного типа написал губернатор в своем канале в MAX

Кроме того, Украина 167 раз применила артиллерию по отселенным районам региона. Также зафиксировано восемь случаев атаки БПЛА с помощью взрывных устройств.

Погибших в результате налета ударной техники ВСУ нет.