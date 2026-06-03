Москва3 июнВести.На территории Курской области за минувшие стуки было уничтожено 164 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Утром среды он опубликовал новую суточную сводку.
Всего в период с 09.00 2 июня по 09.00 3 июня сбито 164 вражеских беспилотника различного типанаписал губернатор в своем канале в MAX
Кроме того, Украина 167 раз применила артиллерию по отселенным районам региона. Также зафиксировано восемь случаев атаки БПЛА с помощью взрывных устройств.
Погибших в результате налета ударной техники ВСУ нет.