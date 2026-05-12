Над Курской областью уничтожено 76 дронов за сутки, пострадавших нет

Москва12 мая Вести.В Курской области за минувшие сутки силы ПВО сбили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Всего в период с 09.00 11 мая до 09.00 12 мая сбито 76 вражеских беспилотников различного типа написал Александр Хинштейн

Отмечается, что Вооруженные силы Украины 122 раза обстреливали отселенные районы из артиллерии и семь раз атаковали территорию региона с применением взрывных устройств.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. Разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Ситуация остается на контроле. Оперативные службы продолжают работу.