Москва12 маяВести.В Курской области за минувшие сутки силы ПВО сбили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
Всего в период с 09.00 11 мая до 09.00 12 мая сбито 76 вражеских беспилотников различного типанаписал Александр Хинштейн
Отмечается, что Вооруженные силы Украины 122 раза обстреливали отселенные районы из артиллерии и семь раз атаковали территорию региона с применением взрывных устройств.
Информации о погибших и пострадавших не поступало. Разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
Ситуация остается на контроле. Оперативные службы продолжают работу.