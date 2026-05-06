В Курской области за минувшие 24 часа было сбито 79 БПЛА Украины

Хинштейн: за прошедшие сутки в Курской области сбили 79 беспилотников В Курской области за минувшие 24 часа было сбито 79 БПЛА Украины

Москва6 мая Вести.На территории Курской области за минувшие сутки были перехвачены и уничтожены 79 беспилотных летательных аппаратов. Такими сведениями поделился губернатор региона Александр Хинштейн.

В результате атак Украины пострадали два человека: мужчины 29 и 44 лет. Им оказывается помощь в Курской областной больнице.

Всего в период с 9.00 5 мая до 9.00 6 мая сбито 79 вражеских беспилотников различного типа написал Хинштейн в своем канале в MAX

Также он отметил, что 54 раза ВСУ применяли артиллерию по отселенным районам региона. Еще трижды атаки производились с применением взрывных устройств.

Погибших нет, подытожил глава области.