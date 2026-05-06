Москва6 маяВести.На территории Курской области за минувшие сутки были перехвачены и уничтожены 79 беспилотных летательных аппаратов. Такими сведениями поделился губернатор региона Александр Хинштейн.
В результате атак Украины пострадали два человека: мужчины 29 и 44 лет. Им оказывается помощь в Курской областной больнице.
Всего в период с 9.00 5 мая до 9.00 6 мая сбито 79 вражеских беспилотников различного типанаписал Хинштейн в своем канале в MAX
Также он отметил, что 54 раза ВСУ применяли артиллерию по отселенным районам региона. Еще трижды атаки производились с применением взрывных устройств.
Погибших нет, подытожил глава области.