Хинштейн сообщил о 107 дронах ВСУ, сбитых над Курской областью за сутки

Больше 100 беспилотников сбито над Курской областью за сутки Хинштейн сообщил о 107 дронах ВСУ, сбитых над Курской областью за сутки

Москва9 июл Вести.За минувшие сутки над Курской областью было уничтожено больше ста украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

При этом ВСУ 78 раз применяли артиллерию по отселенным районам, и 6 раз беспилотники противника атаковали регион с помощью взрывных устройств.

В период с 09.00 8 июля до 09.00 9 июля сбито 107 вражеских беспилотников различного типа (из них 19 – самолетного типа) написал Хинштейн в MAX

Погибших в результате этих атак ВСУ нет, но есть трое пострадавших в Октябрьском районе: у 2-летнего ребенка, 39-летней женщины и 41-летнего мужчины – слепые осколочные ранения.

Кроме того, были повреждены фасад и крыша АЗС, три автомобиля, а в Обоянском районе на АЗС посечен резервуар для хранения топлива, сообщил губернатор Курской области.