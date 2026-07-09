Москва9 июлВести.За минувшие сутки над Курской областью было уничтожено больше ста украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
При этом ВСУ 78 раз применяли артиллерию по отселенным районам, и 6 раз беспилотники противника атаковали регион с помощью взрывных устройств.
В период с 09.00 8 июля до 09.00 9 июля сбито 107 вражеских беспилотников различного типа (из них 19 – самолетного типа)написал Хинштейн в MAX
Погибших в результате этих атак ВСУ нет, но есть трое пострадавших в Октябрьском районе: у 2-летнего ребенка, 39-летней женщины и 41-летнего мужчины – слепые осколочные ранения.
Кроме того, были повреждены фасад и крыша АЗС, три автомобиля, а в Обоянском районе на АЗС посечен резервуар для хранения топлива, сообщил губернатор Курской области.