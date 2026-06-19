ВС РФ за сутки в Курской области сбили 117 вражеских БПЛА различного типа

За сутки в Курской области сбито 117 украинских беспилотников ВС РФ за сутки в Курской области сбили 117 вражеских БПЛА различного типа

Москва19 июн Вести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов, также 46 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 18 июня до 09.00 мск 19 июня.

Сбито 117 вражеских беспилотников различного типа. 46 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

В результате террористических атак пострадала 61-летняя женщина, также в соседней Белгородской области погиб 62-летний курянин, его 34-летний сын ранен.

Атакам также подверглись населенные пункты Никольниково, Степановка, Хомутовка, Льгов, Новый Мир, Рыбинские Буды, Малое Солдатское, Лисий Колодезь. Там повреждены дом, 6 машин, АЗС, стационарный резервуар, сельхозавтомобиль, трактор, перегрузчик, бункер-накопитель, забор сельхозпредприятия, также была разрушена опора ЛЭП, поврежден электропровод — восстановительные работы уже проведены.