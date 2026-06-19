Москва19 июнВести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов, также 46 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 18 июня до 09.00 мск 19 июня.
Сбито 117 вражеских беспилотников различного типа. 46 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ
В результате террористических атак пострадала 61-летняя женщина, также в соседней Белгородской области погиб 62-летний курянин, его 34-летний сын ранен.
Атакам также подверглись населенные пункты Никольниково, Степановка, Хомутовка, Льгов, Новый Мир, Рыбинские Буды, Малое Солдатское, Лисий Колодезь. Там повреждены дом, 6 машин, АЗС, стационарный резервуар, сельхозавтомобиль, трактор, перегрузчик, бункер-накопитель, забор сельхозпредприятия, также была разрушена опора ЛЭП, поврежден электропровод — восстановительные работы уже проведены.