Москва18 июнВести.В районе села Борисполье украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в результате террористического удара погиб 62-летний мирный житель, его 34-летний сын получил ранения. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.
Дрон нанес удар по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте… Сына погибшего, получившего осколочные ранения спины и плеча, бойцы "БАРС-Белгород" доставили в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечениесказано в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
Транспортное средство повреждено.
В поселке Ракитное от атаки FPV-дрона сгорел грузовик. В поселке Пролетарский от детонации БПЛА посечены осколками два автомобиля.
Ударам также подверглись населенные пункты Бессоновка, Октябрьский, Головино, Уразово. Там загорелись хозпостройки, повреждены 4 авто и 2 здания предприятия. Также в коммерческом помещении загорелись строительные материалы, выбило окна и поврежден фасад.