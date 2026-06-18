При атаке ВСУ на гражданское авто погиб мирный белгородец, его сын ранен

При атаке ВСУ на авто погиб житель Белгородской области, его сын ранен При атаке ВСУ на гражданское авто погиб мирный белгородец, его сын ранен

Москва18 июн Вести.В районе села Борисполье украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в результате террористического удара погиб 62-летний мирный житель, его 34-летний сын получил ранения. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Дрон нанес удар по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте… Сына погибшего, получившего осколочные ранения спины и плеча, бойцы "БАРС-Белгород" доставили в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение сказано в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Транспортное средство повреждено.

В поселке Ракитное от атаки FPV-дрона сгорел грузовик. В поселке Пролетарский от детонации БПЛА посечены осколками два автомобиля.

Ударам также подверглись населенные пункты Бессоновка, Октябрьский, Головино, Уразово. Там загорелись хозпостройки, повреждены 4 авто и 2 здания предприятия. Также в коммерческом помещении загорелись строительные материалы, выбило окна и поврежден фасад.