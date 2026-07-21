Москва21 июлВести.Мирный житель погиб в Белгороде в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщает региональный Оперштаб в мессенджере MAX.

Беспилотник атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте

говорится в публикации

В результате взрыва машина загорелась. Огонь потушил оперативно прибывший на место происшествия пожарный расчет.

Повреждены еще четыре автомобиля.

В штабе выразили соболезнования семье, родным и близким погибшего белгородца.