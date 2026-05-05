Хинштейн: 95 вражеских беспилотников сбито в Курской области за 24 часа

Около 100 беспилотников Украины сбито в Курской области за сутки Хинштейн: 95 вражеских беспилотников сбито в Курской области за 24 часа

Москва5 мая Вести.На территории Курской области за прошедшие 24 часа было уничтожено 95 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он привел традиционную сводку за сутки.

В период с 9.00 4 мая до 9.00 5 мая сбито 95 вражеских беспилотников различного типа написал Хинштейн

По отселенным районам ВСУ 14 раз применяли артиллерию. Еще трижды Украина атаковала область с использованием взрывных устройств.

Пострадавших и погибших нет. Повреждения получили остекления в жилых квартирах, автомобиль, зафиксировано и два случая возгорания.