Москва5 маяВести.На территории Курской области за прошедшие 24 часа было уничтожено 95 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Он привел традиционную сводку за сутки.
В период с 9.00 4 мая до 9.00 5 мая сбито 95 вражеских беспилотников различного типанаписал Хинштейн
По отселенным районам ВСУ 14 раз применяли артиллерию. Еще трижды Украина атаковала область с использованием взрывных устройств.
Пострадавших и погибших нет. Повреждения получили остекления в жилых квартирах, автомобиль, зафиксировано и два случая возгорания.