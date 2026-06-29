Хинштейн: за прошедшие сутки в Курской области сбили 131 БПЛА

В Курской области за сутки сбит 131 украинский беспилотник Хинштейн: за прошедшие сутки в Курской области сбили 131 БПЛА

Москва29 июн Вести.На небе над Курской областью был обнаружен и уничтожен 131 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Эти сведения приведены за прошедшие 24 часа.

В период с 09.00 28 июня до 09.00 29 июня сбит 131 вражеский беспилотник различного типа написал глава области в MAX

Также зафиксировано 107 случаев применения украинскими войсками артиллерии по отселенным районам региона. Еще 10 раз БПЛА сбрасывали взрывные устройства.

В результате атак ВСУ нанесен ущерб двум автомобилям и трем домам. Еще одна машина была уничтожена.