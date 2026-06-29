Москва29 июнВести.На небе над Курской областью был обнаружен и уничтожен 131 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Эти сведения приведены за прошедшие 24 часа.
В период с 09.00 28 июня до 09.00 29 июня сбит 131 вражеский беспилотник различного типанаписал глава области в MAX
Также зафиксировано 107 случаев применения украинскими войсками артиллерии по отселенным районам региона. Еще 10 раз БПЛА сбрасывали взрывные устройства.
В результате атак ВСУ нанесен ущерб двум автомобилям и трем домам. Еще одна машина была уничтожена.