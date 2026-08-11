Москва11 авгВести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 230 украинских беспилотных летательных аппаратов, также 68 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 10 августа до 09.00 мск 11 августа.
Сбито 230 вражеских беспилотников различного типа. 68 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств –написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ
В результате атак ряд повреждений зафиксирован в селах Михайловка, Боброво, Колячек, слободе Белой и на автодороге.