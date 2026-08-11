ВС РФ за сутки в Курской области сбили 230 беспилотников различного типа

За сутки в Курской области сбито 230 украинских БПЛА ВС РФ за сутки в Курской области сбили 230 беспилотников различного типа

Москва11 авг Вести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 230 украинских беспилотных летательных аппаратов, также 68 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 10 августа до 09.00 мск 11 августа.

Сбито 230 вражеских беспилотников различного типа. 68 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств – написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

В результате атак ряд повреждений зафиксирован в селах Михайловка, Боброво, Колячек, слободе Белой и на автодороге.