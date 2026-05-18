За прошедшие сутки в Курской области сбиты 84 вражеских БПЛА различного типа

За прошедшие сутки в Курской области уничтожили 84 украинских БПЛА За прошедшие сутки в Курской области сбиты 84 вражеских БПЛА различного типа

Москва18 мая Вести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 84 украинских беспилотных летательных аппарата, также 24 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 17 мая до 09.00 мск 18 мая.

Сбито 84 вражеских беспилотника различного типа. 24 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX

В результате атак в селе Щекино осколками посечены два сарая, ворота, водонапорная башня, а также три сельхозавтомобиля.