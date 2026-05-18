Москва18 маяВести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 84 украинских беспилотных летательных аппарата, также 24 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 17 мая до 09.00 мск 18 мая.
Сбито 84 вражеских беспилотника различного типа. 24 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX
В результате атак в селе Щекино осколками посечены два сарая, ворота, водонапорная башня, а также три сельхозавтомобиля.