За прошедшие сутки в Курской области сбиты 24 вражеских БПЛА различного типа

Москва24 апр Вести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата, также 5 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 23 апреля до 07.00 мск 24 апреля.

Сбито 24 вражеских беспилотника различного типа. 5 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 1 раз беспилотник атаковал нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX

В результате атаки на автодороге Рыльск-Курск полностью уничтожен автомобиль.