За прошедшие сутки в Курской области сбиты 42 вражеских БПЛА различного типа

За прошедшие сутки в Курской области уничтожили 42 украинских БПЛА За прошедшие сутки в Курской области сбиты 42 вражеских БПЛА различного типа

Москва25 апр Вести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата, также 5 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 24 апреля до 07.00 мск 25 апреля.

Сбито 42 вражеских беспилотника различного типа. 49 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 5 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX

В результате вражеской агрессии в селе Щекино пострадал местный житель — слесарь ремонтной бригады, который чинил водонапорную башню.

В селе Михайловка на территории дома повреждены крыши хозпостроек, выбито стекло трактора. В хуторе Фонов посечен частный дом и сарай, в другом доме — забор, а также повреждена задняя часть машины.