В Курской области за прошедшие сутки сбиты 52 украинских беспилотника

Губернатор Курской области рассказал об оперативной обстановке за сутки В Курской области за прошедшие сутки сбиты 52 украинских беспилотника

Москва26 апр Вести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата, также 40 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 25 апреля до 09.00 мск 26 апреля.

Сбито 52 вражеских беспилотника различного типа. 40 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 12 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал он в своем канале в мессенджере MAX

В селе Прилепы поврежден забор дома, легковушка и лобовое стекло ГАЗели. В деревне Рыжевка — кровля дома.