Москва20 апрВести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов, также 70 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 19 апреля до 07.00 мск 20 апреля.
Сбито 75 вражеских беспилотников различного типа. 70 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 3 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX
В результате атак по объекту энергетики в Рыльском районе было нарушено электроснабжение в 5 населенных пунктах — 320 домов остались без света. В деревне Викторовка в 2 домах выбиты окна, посечены фасады и повреждена кровля. В Рыльске один дом сгорел, во втором доме выбиты окна и осколками посечен автомобиль.