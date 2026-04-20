За прошедшие сутки в Курской области сбиты 75 вражеских БПЛА различного типа

За прошедшие сутки в Курской области уничтожили 75 вражеских БПЛА За прошедшие сутки в Курской области сбиты 75 вражеских БПЛА различного типа

Москва20 апр Вести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов, также 70 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 19 апреля до 07.00 мск 20 апреля.

Сбито 75 вражеских беспилотников различного типа. 70 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 3 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX

В результате атак по объекту энергетики в Рыльском районе было нарушено электроснабжение в 5 населенных пунктах — 320 домов остались без света. В деревне Викторовка в 2 домах выбиты окна, посечены фасады и повреждена кровля. В Рыльске один дом сгорел, во втором доме выбиты окна и осколками посечен автомобиль.